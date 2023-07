Borsa: l'Europa resta debole in attesa di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Restano deboli le Borse europee dove prevalgono le vendite in tutti i comparti in attesa della riapertura di Wall Street, chiusa ieri per festività, e ai verbali dell'ultima riunione del Fomc della Federal Reserve.

Mentre i futures americani sono in calo la peggiore è Parigi (-0,67%), zavorrata da Casino (-30%) alla luce dei termini dei piani di salvataggio del marchio di supermercati.

Londra perde lo 0,58% e Francoforte lo 0,52%. Milano contiene invece le perdite (-0,24%) grazie al sostegno di Mps (+1,35%), Saipem (+1,34%) e Diasorin (+1,11%). In fondo al paniere principale perdono terreno Pirelli (-1,51%), Fineco (-1,27%), Interpump (-1,19%) e Generali (-1,1%).

Fuori dal gruppo dei big, trascurata Mfe nella versione A (-0,38%) e B (-1,58%) e pure Mondadori (-0,27%) nel giorno dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. (ANSA).