Borsa: l'Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori, dopo una serie di indicatori macroeconomici, si concentra sull'andamento della crescita economica globale, con la Cina che registra una frenata nei servizi. Resta il tema dei nuovi rialzi dei tassi d'interesse e il loro impatto sulla economia. Sul versante valutario l'euro sale a 1,0899 sul dollaro, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in lieve calo.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. Andamento negativo per Milano (-0,5%), Parigi (-0,8%), Londra, Madrid (-0,7%) e Francoforte (-0,6%). I principali listini sono appesantiti dalle utility (-1,2%), con il prezzo del gas in lieve rialzo dello 0,3% a 35,5 euro al megawattora. Vendite anche sul comparto tecnologico (-1,1%) e sulle auto (-0,7%). Scendono le banche (-0,3%) e le assicurazioni (-1,6%).

Seduta in calo per l'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale del 3,2% a 72,01 dollari al barile e il Brent si attesta a 76,79 dollari (+0,7%). Poco mosso il comparto della farmaceutica (+0,03%).

A Piazza Affari corrono Saipem (+2%) e Leonardo (+1,9%). Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+1,3%) e Mps (+1,1%).

Poco mossa Banco Bpm (+0,05%) mentre sono in calo Bper (-0,3%) e Intesa (-0,7%). Si muovono in terreno positivo i titoli legati alla galassia Berlusconi, nel giorno dell'apertura del testamento del Cavaliere. Le azioni di Mfe A guadagnano lo 0,3%, quelle di tipo B sono piatte (+0,01%) e Mondadori sale dello 0,2%. (ANSA).