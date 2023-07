Borsa: in Europa pesa la Cina in attesa dei verbali della Fed

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - I timori di un rallentamento della crescita globale, alla luce dell'indice Pmi servizi in Cina, elaborato da Caixin, si traduce in una generale debolezza delle Borse europee che non si sono mosse invece dopo gli indici Pmi nella zona euro.

Londra è la peggiore (-0,56%), seguita da Francoforte (-0,49%) e Parigi (-0,4%) dove si muove in controtendenza EssilorLuxottica (+1,35%), il gruppo di lenti e occhiali che fa capo alla Delfin dei Del Vecchio, grazie ai giudizi 'overweight' di Morgan Stanley e al 'buy' di Intesa. Crolla invece ancora Casino (-29%) in vista della diluizione attesa con l'aumento di capitale necessario a salvare la catena di supermercati.

A Milano (-0,13%) sono migliorate la banche guidate da Unicredit (+1,4%) fra le quali Bper guadagna lo 0,73%: dagli aggiornamenti Consob è emerso che Norges Bank è salita al 5,1% dal 3%. Sono in generale stabili i rendimenti dei titoli di Stato in vista dei verbali Fed questa sera dai quali potrebbero emergere indicazioni sulle idee prevalenti all'interno della banca centrale statunitense sulle prossime mosse sui tassi.

Nell'attesa sulla riapertura dei mercati Usa dopo la festività del 4 luglio, dove i futures sono in leggero calo, c'è attenzione su come reagiranno le quotazioni del grano, fra le materie prime a Chicago, all'intenzione della Russia di non rinnovare l'accordo per l'export del grano ucraino dai porti del Mar Nero. (ANSA).