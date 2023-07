Urso, aumentino gli assicurati contro i rischi da catstrofe

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Abbiamo, in Italia, la necessità che aumentino le imprese e le famiglie che si assicurano contro i rischi catastrofali, come quelli della recente alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e le zone limitrofe", e "per questo, nel disegno di legge che abbiamo approvato in Consiglio dei ministri, è prevista la certezza del pagamento nel caso di imprese che si siano assicurate contro i rischi catastrofali, con un anticipo significativo di almeno il 30% per consentire alle imprese, e anche alle famiglie, che hanno avuto questa previdenza di poter utilizzare le risorse da subito per rimettere in moto la propria attività, o per rimettere in condizioni uso la propria abitazione". Parola del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, all'assemblea odierna dell'Ania, a Roma.

"Questo anticipo che abbiamo previsto nel disegno di legge organico che definisce le modalità con cui lo Stato agisce, nel caso di eventi catastrofali, credo che sia anche un incentivo alle imprese alle famiglie", considerata tale con "certezza di ricevere il premio in anticipo, subito dopo l'evento catastrofale, qualora - ha aggiunto - questo si verificasse, di incentivare altri a farlo, in modo tale che il sistema delle assicurazioni possa coprire meglio anche questo rischio che purtroppo è perdurante, nel nostro Paese", ha concluso Urso.

