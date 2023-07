Urso, 338 miliardi dalle assicurazioni nei titoli di Stato

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Nel 2022 sono stati circa 338 miliardi gli investimenti fatti dalle compagnie di assicurazione italiane in titoli di Stato, di cui 242 miliardi sono riferibili al debito sovrano italiano" e "l'incidenza di questa tipologia di investimenti, in Italia pari a circa il 30%, è di gran lunga superiore a quella media europea (12%)". Ad affermarlo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, prendendo parte all'assemblea dell'Ania, nella Capitale.

Il titolare del dicastero di via Molise, a seguire, ha affrontato la questione demografica della Penisola e la scarsa natalità (sostenendo, tra l'altro, che "il nostro Paese registra un innalzamento dell'età media a 46 anni"): "Dobbiamo prenderne atto e ridisegnare strumenti a sostegno della nuova composizione sociale che avrà sempre più necessità di strumenti idonei a sostenere il potenziale della spesa per le cure e per il welfare, anche a fronte di una spesa pensionistica che crescerà fino a circa il 17% del Pil tra 20 anni", ha detto ancora Urso.

(ANSA).