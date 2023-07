Sbarra, 'il salario minimo serve ma farlo con i contratti'

"Il salario minimo serve nel nostro Paese, facciamolo con i contratti, come ci indica l'Ue. Indicare una soglia, un compenso minimo per legge ci espone a diversi rischi: la fuga dall'applicazione dei contratti in molte aziende, uno schiacciamento verso il basso della dinamica retributiva dei salari medi e soprattutto un espandersi del lavoro nero e del sommerso". Lo rimarca il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

"La retribuzione non è fatta solo di compenso minimo, perché bisogna aggiungere tredicesima, ferie Tfr, maggiorazioni, lavoro notturno, previdenza complementare, sanità integrativa, formazione continua, voci che - insiste Sbarra - solo un contratto può assicurare".