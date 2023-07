Borsa: l'Europa poco mossa difende i rialzi, fiacchi i bond

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Seduta poco mossa per le Borse europee, che difendono i rialzi delle ultime sedute in una giornata senza dati macro significativi e con Wall Street chiusa. Parigi sale dello 0,2%, Milano e Francoforte dello 0,1% mentre Londra è invariata. Sui listini europei si mettono in luce i titoli dell'informatica (+0,6%) con in testa i semiconduttori, e quelli immobiliari, mentre faticano l'industria, le materie prime e le utility.

A Milano brillano Nexi (+3,2%), Saipem (+2,7%) e Prysmian (+1,3%), davanti a Enel (+1,1%) e Tim (+1%), mentre girano in calo le banche, in testa ai ribassi con Bper (-1,2%), Banco Bpm (-0,9%) e Unicredit (-0,8%). Il taglio alla produzione di Russia e Arabia Saudita continua a sostenere il prezzo del petrolio con il Wti sopra i 70 dollari al barile e il brent sopra i 75 dollari. Il gas sale dello 0,5% a 34,09 euro al megawattora.

Fiacchi i titoli di Stato con i rendimenti dell'Eurozona in leggero rialzo: quello del Btp sale di 4 punti base al 4,17% mentre lo spread con il Bund si allarga di un paio di punti a quota 171. (ANSA).