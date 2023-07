Authority Gb convoca le banche per i bassi rendimenti sui conti

L'autorità di controllo finanziario britannica (Fca) ha convocato per giovedì i vertici delle banche del Regno Unito accusate di approfittare del rialzo dei tassi di interesse, arrivati al 5% dopo l'ultima decisione della Bank Of England per contenere l'inflazione, e delle conseguenti ricadute sul caro mutui, mentre vengono offerti scarsi rendimenti sui conti dei clienti.

Sono quindi chiamati a rispondere alle domande dell'authority della City i dirigenti di Lloyds Banking Group, NatWest, HSBC e Barclays, oltre a quelli di istituti di credito più piccoli.