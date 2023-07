Angori, la Cina migliora e Pininfarina avrà ruolo importante

(ANSA) - CAMBIANO, 04 LUG - "I risultati del primo semestre saranno esaminati dal consiglio di amministrazione il primo agosto. Sono ottimista. L'anno scorso abbiamo avuto problemi in Cina e in Germania. Le cose in Cina sono in miglioramento, c'è una transizione tecnologica importante e noi possiamo giocare un ruolo importante". Lo ha detto Silvio Pietro Angori, amministratore delegato della Pininfarina, a margine della presentazione della partnership con E-Gap.

"Finito il lockdown, in Cina l'economia riparte. L'inerzia dell'economia cinese è bassissima. Si ferma in fretta, ma riparte anche in fretta ed è un mercato dii 4 milioni di vetture", ha sottolineato Angori. "Noi cresciamo molto sull'Architettura, le prospettive sono buone. Il terzo trimestre risentiva ancora dell'andamento del quarto trimestre del 2022".

