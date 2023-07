Congelati yacht, ville e fondi russi per 2 miliardi

Ville, yacht, auto di lusso e liquidità per circa 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore complessivo stimato delle risorse economiche congelate a soggetti russi e bilorussi per via delle sanzioni seguite all'aggressione all'Ucraina.

Lo afferma il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria Enzo Serata nella sua relazione annuale sottolineando: "a fine giugno di quest'anno risultavano congelati 170 rapporti finanziari intestati a 80 soggetti. L'importo totale dei fondi congelati è superiore ai 330 milioni di euro".