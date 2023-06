In Borsa calmi i titoli Mfe dopo l'assemblea e il Cda Fininvest

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Mfe-Mediaset senza particolari ripercussioni in Borsa dopo il dividendo di 100 milioni deliberato dalla controllante Fininvest e la conferma in toto del Cda della holding della famiglia Berlusconi: in Piazza Affari il titolo Mfe B con dieci diritti di voto viaggia piatto sui 0,71 euro, così come l'azione A a quota 0,51.

In calo in avvio a Francoforte il titolo Posieben, gruppo tedesco del quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote, per poi riportarsi attorno alla parità su 8,7 euro nel giorno della sua assemblea. L'assise della società con sede in Baviera tra l'altro nominerà quattro nuovi componenti del Consiglio di sorveglianza, tra i quali Katharina Behrends, direttore generale di MediaForEurope-Mediaset per la regione tedesca, e Thomas Ingelfinger, apprezzato dall'azionista italiano, che finora non aveva rappresentanti diretti o indiretti in Prosieben.

Nel 'board' del gruppo tedesco entrerà anche Klara Brachtlova, responsabile degli affari esteri di Cme, cioè Ppf, il gruppo di investimento ceco che fa capo a Renata Kellnerova che recentemente è salito dal 10 al 15% della società media sulla quale da tempo ha puntato il Biscione. (ANSA).