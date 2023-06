Borsa: l'Europa attende l'inflazione e prosegue il rialzo

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Borse europee in rialzo in una seduta che guarda al dato sull'inflazione nell'eurozona mentre in Francia l'indice dei prezzi al consumo, in prima lettura, a giugno è sceso al +4,5%. Da segnalare, tra i macro già usciti, la disoccupazione in Germania salita, nell'ultimo mese, al 5,7% mentre in Italia è calata al 7,6% ma è peggiorata quella dei giovani.

L'indice d'area del Vecchio Continente sale di mezzo punto con i titoli legati all'energia e all'immobiliare in evidenza. Tra le singole Piazze, Milano guadagna lo 0,8% (Ftse Mib 28.145 punti) sulla spinta di Erg (+3%9 ij prima fila). A Francoforte (+0,59%) la lente è su Prosieben (+0,05%). ll gruppo tedesco, di cui Mfe-Mediaset (le azioni A +0,39% e le B -0,07%) è il primo azionista, riunisce l''assemblea all'indomani di quella di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, che ha confermato per intero il board e deliberato un dividendo di 100 milioni. Tra le altre Piazze Parigi sale dello 0,7% e Londa dello 0,47%.

Si allarga lo spread, il differenziale tra Btp e Bund si porta a 169 punti e anche il rendimento del decennale italiano sale al 4,13%. Sul fronte delle commodity, il gas scende sotto i 35 euro al megawattora con un calo dell'1,7%. Il petrolio è in invece in rialzo. Il wti è oltre 70 dollari al barile e il brent ad un passo dai 75. Per i cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0842. (ANSA).