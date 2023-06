Tomasi, 'tunnel subportuale di Genova costa 900 milioni '

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Apertura ad aprile 2029" con un costo di "900 milioni, aumentato a causa dei rincari delle materie prime rispetto ai 700 milioni preventivati". Roberto Tomasi, Ad di Autostrade per l'Italia, fornisce alcuni dati relativi al futuro tunnel subportuale di Genova, un'opera che dovrebbe liberare dal traffico il centro cittadino. Circa 200 milioni di extra costi, rispetto all'accordo siglato da Aspi come risarcimento con il territorio dopo il crollo del ponte Morandi che saranno ripagati attraverso i pedaggi della rete, spalmati a livello nazionale.

Nel pomeriggio è stato ufficializzato l'avvio dei lavori con il lotto zero, quello delle opere propedeutiche agli scavi veri e propri: in particolare, ieri, è avvenuta la consegna dei verbali di avvio dei cantieri per le attività preliminari alla predisposizione delle aree. I lavori propedeutici saranno realizzati in house da Aspi.

Il tunnel subportuale di Genova è un'opera che richiederà un impegno di oltre 5 anni di lavori. Con un tracciato lungo circa 3,5 km, si sviluppa da San Benigno, a ponente della città, fino alla Foce, a levante, passando al di sotto del bacino portuale.

E' costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia, del diametro esterno di scavo di 16 metri, scorrerà sotto il livello del mare, a una profondità massima di -41 metri in area di bacino portuale, a circa -30 metri all'altezza di Carignano nel centro città. (ANSA).