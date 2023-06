Quest'anno il dividendo di Fininvest scende a 100 milioni

L'assemblea di Fininvest, la prima tenuta dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, ha deliberato il dividendo per quest'anno da distribuire agli azionisti: sarà di 100 milioni contro i 150 milioni dell'anno scorso, con un calo da attribuire a componenti straordinarie.

L'holding di famiglia, che detiene tra l'altro circa la metà di Mfe-Mediaset controllandola pienamente e il 30% di Banca Mediolanum, è controllata attraverso una serie di 'scatole'. Le quattro che facevano direttamente capo al fondatore sono la Holding italiana prima (con il 17,15% del capitale), seconda (15,72%), terza (7,83%) e ottava (20,48%). Alla figlia Marina appartiene la Holding italiana quarta (7,65%), a Piersilvio la Holding italiana quinta (7,65%) mentre Barbara, Eleonora e Luigi partecipano in parti uguali della Holding italiana quattordici che controlla il 21,42% di Fininvest.

Il Cda di Fininvest nominato dall'odierna assemblea è stato confermato in toto, con presidente Marina Berlusconi e amministratore delegato Danilo Pellegrino. Lo rende noto un portavoce del gruppo. Il Consiglio di amministrazione della holding di famiglia dei Berlusconi non ha quindi sostituito lo scomparso Niccolò Ghedini e il board risulta così composto anche dai consiglieri Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia. (ANSA).