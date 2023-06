In Spagna a giugno l'inflazione scende all'1,9%

Calo dell'inflazione in Spagna, che a giugno è scesa all'1,9%, il tasso più basso da aprile 2021, all'epoca era al'1,3%: lo indica il dato flash pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Rispetto a maggio, il calo è di 1,3 punti. A influire su questo calo la riduzione dei prezzi di carburanti, elettricità e generi alimentari. Secondo l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, il tasso d'inflazione di giugno è invece dell'1,6%.

Il dato dell'inflazione è stato accolto con grandissima soddisfazione dalla ministra per l'Economia e la Transizione digitale, Nadia Calvino: "La Spagna è la prima grande economia della zona euro a ridurre l'inflazione sotto il 2%. È stata ridotta di quasi 9 punti in meno di un anno, Il tasso dell'1,9% a giugno è il più basso da aprile 2021. L'inflazione di base continua a scendere e si attesta al 5,9%". (ANSA).