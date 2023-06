Borsa: Milano in rialzo con le banche, corre Saipem

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - La Borsa di Milano (+0,3%) prosegue in rialzo con le banche, in linea con gli altri listini europei.

A Piazza Affari corre Saipem (+2,4%), dopo due nuovi contratti da un miliardo di dollari complessivo. Lo spread tra Btp e Bund sale a 166 punti, con il rendimento del decennale italiano che supera il 4% (4,02%).

Acquisti per Banco Bpm (+1,8%), Mps (+1,6%), Unicredit (+0,9%), Bper (+0,7%) e Intesa (+0,2%). Bene anche Stellantis (+1,8%) e Pirelli (+0,4%), quest'ultima nel giorno dell'assemblea.

Seduta in calo per le utility, con il prezzo del gas che scende a 32,2 euro al megawattora. Sono in flessione Enel (-0,5%), Erg (-0,6%), Era (-0,3%) e A2a (-0,1%). Vendite anche su Prysmian (-0,8%), mentre la società ottiene nuovi risultati nel Regno Unito, e Stm (-0,6%). (ANSA).