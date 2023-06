Borsa: l'Europa resta in rialzo con Wall Street, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse europee restano in prevalenza con il segno più con l'avvio positivo di Wall Street dopo il pil sopra le attese e il calo delle richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale dell'1,1% sulla spinta di Stellantis (+4,4%), Tenaris (+4,3%) e, tra i bancari , Unicredit (+3%). Sulla parità Francoforte (+0,05%) su cui pesa il rialzo dell'inflazione a giugno in Germania. Parigi registra un +0,57% mentre Londra resta negativa a -0,38%.

Lo spread è abbastanza stabile. Il differenziale tra Btp e Bund è nell'area dei 167 punti con il rendimento del decennale italiano sempre sopra il 4%. Tra le commodity il gas si riavvicina ai 34 euro cedendo mezzo punto. Risale il petrolio con il wti a 69,5 dollari al barile e il brent oltre i 74 dollari. Sul fronte dei cambi l'euro prosegue in calo sul dollaro con cui scambia a 1,0865. (ANSA).