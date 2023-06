Borsa: l'Europa prosegue incerta,si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse europee proseguono incerte, dopo l'inflazione spagnola scesa sotto il 2%.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali che hanno già annunciato nuovi rialzi dei tassi. In moderato rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro registra un lieve rialzo a 1,0915 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Positive Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,2%), piatta Francoforte (+0,06%), in calo Londra (-0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico e dalle auto (+0,6%), dove si mette in mostra Renault (+6,4%) che ha alzato le stime per il 2023. Acquisti sulle banche (+0,9%), con maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi, mentre sono deboli le assicurazioni (-0,1%). Avanza anche l'energia (+0,3%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,4% a 69,8 dollari al barile e il Brent sale dello 0,3% a 74,28 dollari.

Deboli le utility (-0,1%), mentre le quotazioni del gas continuano a scendere. Ad Amsterdam il prezzo registra una flessione del 4% a 32,7 euro al megawattora. Seduta negativa per le Tlc (-0,3%) e l'immobiliare (-0,5%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4%. Sale di 4 punti base al 2,35% anche il tasso del Bund tedesco. L'oro, bene rifugio per eccellenza, è poco mosso a 1.905 dollari l'oncia. (ANSA).