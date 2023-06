Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse europee proseguono positiva in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati attendono il dato definitivo del Pil e le richieste di sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti, mentre in Europa si guarda all'inflazione di Germania e Spagna. Tutti elementi che saranno valutati dalle banche centrali per le decisioni sulla politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0922 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,3%. Milano (+0,8%) indossa la maglia rosa. Bene anche Parigi (+0,7%), Madrid (+0,4%) e Francoforte (+0,1%). In controtendenza Londra che cede lo 0,2%. I principali listini europei sono sostenuti dal comparto dell'auto (+1,6%) dove brillano Renault (+6%), dopo aver alzato le stime del 2023, e Stellantis (+3,4%).

Acquisti anche per l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in moderato rialzo. Il Wti guadagna lo 0,1% a 69,63 dollari al barile, e il Brent a 74,13 dollari (+0,1%). Bene le banche (+1%) in vista di maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi. In flessione le utility (-0,2%), mentre il prezzo del gas scende a 33,5 euro al megawattora (-1,8%).

A Piazza Affari, oltre a Stellantis, si mettono in mostra anche Tenaris (+2,5%), Banco Bpm (+2,3%), Unicredit (+2,2%), Iveco (+2%) e Saipem (+1,8%), con due nuovi contratti per 1 miliardo di dollari. Fuori dal listino principale poco mossa Mfe nel giorno dell'assemblea di Fininvest, holding della famiglia Berlusconi. Sono sulla parità le azioni Mfe A con un diritto di voto a 0,51 euro mentre quelle B con dieci diritti di voto a 0,71 euro. Corre Mondadori (+3,1%) con le stime riviste a rialzo. (ANSA).