Borsa: l'Europa apre in positiva, attesa inflazione e Pil Usa

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse europee positive dopo la posizione dei banchieri centrali sulla politica monetaria per contrastare l'inflazione. L'attenzione degli investitori si concentra sugli effetti del rialzo dei tassi sulla crescita economica globale. C'è attesa per i dati sui prezzi al consumo di Germania e Spagna, mentre dagli Usa sono attesi il Pil ed i dati sul mercato del lavoro.

Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,13%) mentre sono sulla parità Francoforte (+0,07%) e Londra (-0,01%). (ANSA).