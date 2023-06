Borsa: l'Asia chiude contrastata, pesano timori sulla crescita

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso, con gli investitori che temono un crescita economica inferiore alle attese. L'attenzione si concentra sulle posizioni aggressive delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. Sul versante valutario si registra un netto calo dello yen e lo yuan sul dollaro.

In rialzo Tokyo (+0,12%). La divisa nipponica tratta ai minimi in quasi 8 mesi sul dollaro a un livello di 144,50, e a 157,40 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in netto calo Hong Kong (-1,2%). Positive Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,6%) mentre è in calo Seul (-0,5%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il bollettino economico della Bce l'indice di fiducia dei consumatori dell'Eurozona.

Prevista l'inflazione preliminare di giugno di Spagna e Germania. Dagli Stati Uniti atteso il Pil finale del primo trimestre e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. (ANSA).