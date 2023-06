Banca Generali, gli scatti di Guindani per l'Agenda Onu

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Banca Generali accelera sulla sostenibilità. Lo fa mettendo a fuoco un altro obiettivo dell'agenda dell'Onu 2030 con l'aiuto del fotografo Stefano Guindani che si è recato tra Congo e Ruanda per raccontare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (Sdg) numero 15 che riguarda la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri per fermare la perdita di biodiversità. Come autore del progetto della private bank chiamato "BG4SDGs - Time to Change" Guindani sta indagando, in giro per il mondo, lo stato di realizzazione dei 17 ambiziosi traguardi definiti dalle Nazioni Unite. Da un lato si punta a evidenziare l'azione negativa dell'uomo sull'ambiente e sulla comunità, dall'altro come lo stesso genere umano abbia una straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative.

Il confine tra Ruanda e Congo è la nuova tappa, dopo Hong Kong, Singapore, l'Irlanda, la Colombia e l'India. "Il Parco Nazionale del Virunga è condiviso da tre Paesi: la Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda e l'Uganda. I rispettivi governi, non senza tensioni per un'area di interesse economico e strategico, si stanno adoperando per rispettare la biodiversità e salvaguardare le specie in via di estinzione come i gorilla di montagna e le golden monkeys", spiega Guindani. "È importante osservare come il coinvolgimento di rangers, di tracciatori e di organizzazioni di turismo responsabile, oltre a generare nuove risorse economiche per la popolazione risultino indispensabili alla salvaguardia del sistema. Incontrare un gorilla è un'emozione ancestrale perché è un viaggio nel nostro passato più remoto, il gorilla condivide con noi il 98% del Dna".

