Landini: 'Scelte sbagliate della Bce e inerzia del governo'

"Le scelte sbagliate della Bce e l'inerzia del governo non risolvono un'inflazione da profitti e impoveriscono milioni di lavoratori e pensionati". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sostenendo che c'è una "spirale profitti-prezzi e il rischio di una fase recessiva. Mentre il governo italiano da una parte critica le scelte della Bce, dall'altra non tassa gli extraprofitti, non contrasta l'evasione, attua politiche fiscali regressive, non affronta l'emergenza salari, non rinnova i contratti pubblici, taglia sanità e servizi, non utilizza strumenti di governo dei prezzi e non implementa investimenti e Pnrr".