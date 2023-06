Landini, 'scelte sbagliate della Bce e inerzia del governo'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Le scelte sbagliate della Bce e l'inerzia del governo non risolvono un'inflazione da profitti e impoveriscono milioni di lavoratori e pensionati". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sostenendo che c'è una "spirale profitti-prezzi e il rischio di una fase recessiva", che può essere evitata "solo aumentando significativamente i salari. Mentre il governo italiano da una parte critica le scelte della Bce, dall'altra - prosegue - non tassa gli extraprofitti, non contrasta l'evasione, attua politiche fiscali regressive, non affronta l'emergenza salari, non rinnova i contratti pubblici, taglia sanità e servizi, non utilizza strumenti di governo dei prezzi e non implementa investimenti e Pnrr".

Secondo Landini, "è sempre più urgente rinnovare tutti i contratti nazionali e mettere in campo politiche fiscali e sociali a sostegno di lavoratori e pensionati". (ANSA).