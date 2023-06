Interporto di Trieste chiude il 2022 in crescita

(ANSA) - TRIESTE, 28 GIU - Gli azionisti dell'Interporto di Trieste SpA hanno approvato il bilancio d'esercizio 2022 che si è chiuso con un utile di 369mila euro e un valore della produzione di 9,2 milioni. Si tratta di valori in crescita rispetto al 2021 e che sono il miglior risultato di sempre della società. Gli azionisti hanno deliberato un aumento di capitale di 6 milioni per l'ulteriore sviluppo dell'intermodalità e il miglioramento delle infrastrutture logistiche.

Il risultato è stato ottenuto movimentando 361mila tonn di merce (+ 6,7% rispetto al 2021); 6.358 containers, 8.270 unità intermodali, per complessivi 28.572 TEU; 366 treni intermodali e general cargo allestiti (349 nel 2021). Nell'ambito della logistica è stato rafforzato il rapporto con l'Interporto di Cervignano SpA aumentando il volume dei traffici su ferro del terminal della controllata. L'Interporto ha investito nel 2022 oltre 16 milioni in ammodernamento delle strutture esistenti.

"Con la gestione di quasi un milione di metri quadrati di strutture interportuali nelle sedi di Fernetti, FREEeste e Interporto di Cervignano - sostiene il presidente Paolo Privileggio - Interporto sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella logistica regionale". (ANSA).