Ey, 'grandi imprese determinati per le finanze pubbliche'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Le grandi imprese sono determinanti nel sostenere l'economia e il finanziamento dei servizi pubblici anche in situazioni emergenziali. Durante la pandemia la loro contribuzione fiscale complessiva si è ridotta meno che proporzionalmente rispetto ai ricavi".

E' quanto rileva uno studio condotto da Ey e Afi (Associazione dei fiscalisti d'impresa) che analizza in dettaglio la total tax contribution, la contribuzione fiscale complessiva, delle imprese. L'analisi, condotta su un campione di 324 società italiane appartenenti a 24 gruppi di imprese italiani ed esteri, evidenzia come la Ttc delle imprese partecipanti è pari 25,9 miliardi nel 2019 e 23,7 miliardi nel 2020, con una contrazione dell'8,7% che risulta inferiore rispetto alla riduzione dei ricavi, pari al -13,4%.

Lo studio dimostra inoltre come le imposte sui redditi rappresentino una parte relativamente ridotta di tutte le imposte versate dalle imprese. Nel 2020 pesano infatti per il 20,6% del totale (19,7% nel 2019), insieme alle imposte sulle transazioni (36,4% 2020, 40,9% 2019), le imposte sui redditi (10,5% 2020, 7,3% 2019), le imposte ambientali (12,4% 2020, 12,3% 2019), le imposte immobiliari (0,9% 2020, 0,8% 2019).

Altre imposte, tasse, contributi e pagamenti obbligatori pesano invece per il 19,2% nel 2020 e per il 19% nel 2019.

"L'obiettivo primario di questo report è dare un contributo a un dibattito che c'è, perché in questi giorni si discute ampiamente in Italia di disegno di legge delega sulla riforma fiscale. Questo studio è un contributo che ci sentiamo di dare.

Abbiamo per la prima volta fornito dati che non sono pubblici, senza giudizi di merito, solo facendo una fotografia", ha spiegato il presidente di Afi Massimo Ferrari. (ANSA).