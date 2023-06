Digital Magics-LVenture: i cda approvano il progetto di fusione

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - I consigli di amministrazione di LVenture Group , operatore di 'early stage venture capital' che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan, e di Digital Magics, business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group annunciato o scorso marzo.

L'operazione crea così "un operatore di rilevanza a livello internazionale, con l'obiettivo di attrarre i migliori talenti e start up contribuendo alla trasformazione digitale delle imprese e al potenziamento dell'open innovation, per una sempre maggior creazione di valore e ritorno per gli azionisti". Nasce "il più grande player italiano privato dedicato all'investimento in start up e all'open innovation".

E' stato definito il rapporto di concambio: gli azionisti di Digital Magics, che avranno il 63% del capitale, riceveranno 46 azioni della società risultante dalla fusione ogni 5 azioni possedute.

Sono stati sottoscritti "un accordo quadro volto a disciplinare la complessiva operazione e un patto parasociale per regolare i rapporti tra i principali azionisti della società risultante dalla fusione". Per la governance è previsto l'impegno a presentare un'unica lista per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, composta a maggioranza da componenti designati da Digital Magics e che come presidente esecutivo sarà indicato Marco Gay (attuale presidente esecutivo di DM) mentre Luigi Capello (attuale a.d. di LVG) ricoprirà la carica di amministratore delegato. E' anche previsto che la società che nascerà dall'operazione proceda ad una riorganizzazione societaria attraverso due diversi veicoli operativi, interamente controllati, a cui verrà conferito un ramo d'azienda relativo alla gestione del portafoglio nelle startup, con Gabriele Ronchini nel ruolo di a.d., ed un ramo d'azienda relativo alla consulenza corporate che avrà come a.d.

Antonella Zullo.

In vista dell'operazione il cda di LVenture Group ha anche deliberato un aumento di capitale per massimi 2,5 milioni di euro riservato all'Università Luiss Guido Carli, azionista della società. (ANSA).