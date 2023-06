Da Comau-Fincantieri soluzione robotizzata per costruire navi

(ANSA) - TRIESTE, 28 GIU - Una soluzione innovativa di saldatura robotizzata mobile, MR4Weld, è stata presentata ad Automatica 2023 da Comau e Fincantieri. Le due aziende hanno inoltre rinnovato l'accordo strategico, dopo la lettera di intenti firmata nel 2021, che mira allo sviluppo di nuovi prodotti robotici e soluzioni ad alta tecnologia. L'obiettivo congiunto, informa una nota, è di applicare tecnologia, digitalizzazione e innovazione per sviluppare soluzioni robotizzate mobili per ambienti non strutturati, con il fine di aumentare la performance di produzione e il benessere dei lavoratori.

MR4Weld viene testato e successivamente verrà utilizzato in Fincantieri per saldare autonomamente le strutture in acciaio, con la possibilità di aumentare l'operatività fino a 3 volte rispetto a un processo manuale. Inoltre "garantisce una migliore qualità di saldatura riducendo i rischi ergonomici" e "contribuisce a trasformare il processo di costruzione navale, garantendo maggiore flessibilità e una più elevata sicurezza, oltre a ridurre i costi complessivi".

Fincantieri e Comau hanno depositato una domanda di brevetto europeo per alcune caratteristiche tecniche specifiche. Questa soluzione può anche essere integrata nell'infrastruttura digitale di Comau.

"Crediamo che il significativo potenziale di mercato per MR4Weld - ha spiegato l'ad di Comau Pietro Gorlier - vada oltre la costruzione navale, dato che si stima che il mercato della robotica mobile avrà un tasso di crescita annuo del 15% dal 2022 al 2027, in base a stime interne e a ricerche di mercato".

"MR4Weld è un progetto che intercetta molteplici direttrici del nostro sviluppo: automazione e digitalizzazione, due elementi trainanti del nostro piano industriale, al pari della responsabilità d'impresa, che trova risposta nel soddisfacimento di cinque obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu, anche con riferimento alla sicurezza e alla formazione delle risorse", ha concluso l'ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero. (ANSA).