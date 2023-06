Corte Conti, 'stop alle sanatorie fiscali'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La Corte dei Conti sottolinea la "necessità di abbandonare definitivamente il ricorso a provvedimenti che offrono, per le difficoltà del recupero (e per esigenze di bilancio), la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e che, oltre ad incidere negativamente in termini equitativi e sul contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici, rischiano di comportare ulteriori iniquità". Le diverse disposizioni assunte tra il 2016 e il 2018 "hanno visto la presentazione di più di 4,1 milioni di istanze per 53,8 miliardi di introito previsto, di cui per oltre 33,6 miliardi vi è stato un omesso versamento". (ANSA).