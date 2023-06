Borsa: Milano sale (+0,42%) con l'Europa, guarda a Sintra

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Piazza Affari (+0,42%) è ben intonata al pari delle altre Borse europee fra le quali la migliore è Pargi (+0,55%) mentre Francoforte guadagna lo 0,44% e Londra lo 0,28%. C'è qualche attesa di capire, dalle parole dei banchieri centrali riuniti per il forum della Bce e Sintra, in Portogallo, se la politica sui tassi rimarrà restrittiva o se ci saranno spazi per un allentamento.

A Milano in fondo al paniere principale scende Iveco (-1%), insieme a Unicredit (-0,61%) e Nexi (-0,56%). Sul fronte opposto si mette in luce Stm (+1,72%) seguita da Campari e Diasorin (entrambe +1,1%).

All'indomani del debutto Ferretti resta sotto il prezzo d i3 euro della quotazione (-1,34% a 2,94 euro). (ANSA).