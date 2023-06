Borsa: Milano chiude positiva con l'Europa, brilla Tim

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - La Borsa di Milano (+0,87%) chiude positiva, in linea con gli altri listini europei, nel giorno delle dichiarazioni dei banchieri centrali al forum di Sintra. A Piazza Affari brilla Tim (+3,5%), alle prese con le vicende relative alla rete. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,97 per cento.

Nel listino principale corrono Prysmian (+3,1%) e Stm (+2,9%). Avanzano anche Ferrari (+2,6%) e Campari (+2,3%).

Positive le banche nel giorno del rimborso dei fondi Tltro III.

Banco Bpm guadagna l'1,1%, Bper (+0,7%), Mps (+0,6%) e Intesa (+0,1%). Piatta Unicredit (-0,05%).

Il calo del prezzo del gas spinge le utility con Erg (+1,5%), A2a (+0,6%), Hera (+0,3%) e Enel (+0,2%). Positiva anche l'energia con Saipem che balza del 2,8%, Eni (+0,4%) e Tenaris (+0,3%). In ordine sparso il comparto dell'automotive. In rialzo Stellantis e Pirelli (+1%) e Cnh (+0,3%), mentre è in calo Iveco (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione Mittel guadagna il 7,5% dopo aver finalizzato la vendita dell'intera partecipazione nel gruppo Zaffiro con una plusvalenza di 45,6 milioni di euro. In calo Gvs (-1,5%) con Goldman Sachs che riduce il target price a 4,70 euro. (ANSA).