Borsa: l'Europa accelera dopo Lagarde e Powell a Sintra

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le Borse europee si mostra in accelerazione dopo le dichiarazioni di Christine Lagarde e Jerome Powell nel panel conclusivo del forum di Sintra.

L'attenzione si concentra sul tema del rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione e gli effetti sulla crescita economica.

I titoli di Stato non registrano particolari variazioni e restano in lieve calo con lo spread tra Btp e Bund a 164 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,97%.

Tra i principali listini si mettono in mostra Parigi e Madrid (+0,9%). Bene anche Milano e Francoforte (+0,8%). In coda Londra (+0,6%). I mercati sono sostenuti dall'andamento positivo del comparto tecnologico (+1,6%). In luce anche le banche (+0,6%) e le Tlc (+1%).

Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0922 sul dollaro. L'oro, ritenuto bene rifuggio per eccellenza, registra un rialzo dello 0,2% a 1.909 dollari l'oncia. (ANSA).