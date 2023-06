Borsa: in Asia forte Tokyo (+2,02%), incerti i listini cinesi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Seduta contrastata per i listini asiatici dove Tokyo ha chiuso con un rialzo superiore al 2% (+2,02%), e ben ha fatto anche Sydney, mentre Hong Kong (-0,05%) e le borse di Shanghai (+0,03%) e di Shenzhen (-0,34%) oscillano interno alla parità. A frenarli contribuisce un report secondo cui l'amministrazione americana sta valutando ulteriori limitazioni all'export di chip vero Pechino per rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Cina. Ha terminato intanto in calo più evidente Seul (-0,67%) I futures dell'Europa e di Wall Street sono incerti con gli investitori in attesa di indicazioni sulla politica sui tassi delle banche centrali dal forum della Bce a Sintra, in Portogallo dove parleranno la presidente della Bce Christine Lagarde, della Fed, Jerome Powell, della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, e della Bank of Enrgland, Andrew Bailey. Negli Usa più tardi in giornata la Fed diffonderà poi gli stress test sulle banche da cui non si attendono sorprese. (ANSA).