Valean: 'Sostegno al ponte sullo Stretto, vorrei vederlo'

"Mi piacerebbe vedere il ponte sullo Stretto di Messina, non sarò più commissaria ma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la Commissione vi aiuterà. E ho capito dal governo che c'è questa intenzione, che volete farlo.

quindi sono qui per sostenere quest'idea". Lo afferma la Commissaria europea per i trasporti, Adina Valean, in audizione presso le Commissioni congiunte IV e VIII del Senato e IX e XIV della Camera. La commissaria rimarca che è "un dibattito nazionale" e una scelta dell'Italia.