Mbda, Italia strategica con Francia-Uk nel programma Fc/Asw

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Mbda "accoglie con favore la volontà del Governo italiano di unirsi a Francia e Regno Unito nel programma Future Cruise / Anti-Ship Weapon" che "sosterrà la cooperazione strategica dei tre Paesi in materia di tecnologie missilistiche, attraverso Mbda come campione della difesa europea integrata".

Il Ceo di Mbda, Eric Béranger, sottolinea la soddisfazione per una lettera di intenti che apre "le porte alla possibilità di mettere a disposizione anche le nostre competenze italiane per la realizzazione di questa capacità di difesa veramente strategica per l'Europa. L'Fc/Asw - dice - soddisferà le esigenze operative delle Forze Armate italiane, britanniche e francesi nei settori dell'attacco profondo e dell'anti-nave per i decenni a venire".

"Come Mbda Italia - commenta Giovanni Soccodato, Mbda executive group director sales & business development e managing director di Mbda Italia - siamo particolarmente soddisfatti dell'intenzione del nostro Paese di entrare nel programma Fc/Asw. L'ingresso dell'Italia nel programma ha una duplice valenza. Da un lato rappresenta un'ulteriore dimostrazione di come l'integrazione e la cooperazione siano fattori abilitanti e di successo nella realizzazione di tecnologie chiave per i sistemi futuri, grazie alla condivisione di capacità e competenze sviluppate nelle varie componenti nazionali.

Dall'altro rafforza la posizione dell'Italia nello scenario europeo, consentendo al nostro Paese di proporre capacità industriali chiave in diversi ambiti tecnologici" (ANSA).