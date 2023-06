Borsa: Milano tiene con Europa, bene Saipem e le banche

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo: l'indice Ftse Mib sale attorno al mezzo punto percentuale, in linea con gli altri listini europei.

La Borsa di Milano è sostenuta soprattutto da Saipem, che sale del 2,3% dopo due contratti per un totale superiore ai 500 milioni, e in generale dal settore bancario. Unicredit e Banco Bpm crescono infatti dell'1,5%, mentre Mps segna un rialzo attorno al punto percentuale.

Tim si muove in avvio in linea con il listino generale sui 0,25 euro, mentre qualche vendita si registra su Stm, che scende dello 0,3%.

Nel paniere a bassa capitalizzazione sempre calme le azioni Mfe (il titolo B intorno a quota 0,7 e quello A sui 0,5 euro) in attesa dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, che avverrà molto probabilmente solo dopo l'assemblea di dopodomani di Fininvest, con abituale nomina annuale del consiglio di amministrazione. (ANSA).