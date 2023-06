Borsa: Milano resta sopra la parità (+0,2%), bene Prysmian

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Piazza Affari gira la boa di metà giornata di qualche frazione come la Borsa migliore in Europa, grazie a un rialzo dello 0,2% dell'indice Ftse Mib contro un andamento attorno alla parità per gli altri listini del Vecchio continente.

Lo spread tra Btp e Bund si muove tra i 162 e i 163 punti, con il rendimento del prodotto del Tesoro che resta di poco sotto quota 4%. in rialzo del 2% il gas poco sopra i 32 euro, con il petrolio debole sotto i 69 dollari al barile. Euro solido sopra quota 1,09 contro il dollaro, piatte le quotazioni del rublo russo.

Insomma i mercati non hanno reagito particolarmente all'intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde, al Forum dell'istituto centrale in Portogallo e in Piazza Affari Prysmian è il titolo migliore tra i principali con un aumento dell'1,4%, seguito da vicino da Poste (+1,3%). Debole Diasorin, che cede l'1,8%. (ANSA).