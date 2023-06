Borsa: Milano chiude positiva (+0,58%), sprint Prysmian e Poste

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta non particolarmente vivace, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,58% a 27.401 punti, tra scambi sottili per 1,8 miliardi di euro di controvalore. In ribasso a 161,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 2,9 punti al 3,967%.

Brillanti Prysmian (+3,06%) e Poste (+2,44%), pronta a cedere, secondo l'amministratore delegato Matteo Del Fante intervistato dal Sole 24 Ore, immobili logistici per circa 700 milioni di euro. Acquisti anche su Bper (+1,89%), Nexi (+1,84%), Unipol (+1,78%), Banco Bpm (+1,66%), Unicredit (+1,43%), Intesa (+1,27%) e Montepaschi (+1,13%).

Sotto pressione Diasorin (-4,35%), ormai al 7/o calo consecutivo, che dallo scorso 16 giugno ha ceduto oltre il 9%, tornando ai livelli dell'ottobre del 2019. Difficoltà anche per Eni (-1,48%), che ha scontato il calo del greggio (Wti -1,99% a 67,99 dollari al barile), in attesa delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa, previste in calo di 1,46 miliardi di barili. Segno meno per Iveco (-1,32%), Amplifon (-1,16%) ed Stm (-0,98%) insieme al resto del comparto dei semiconduttori in Europa. Debole Ferretti (-0,67%) al primo giorno di contrattazioni dopo un avvio brillante. Positive Stellantis (+0,86%), che ha lanciato il sistema di ricarica Free2Move Charge per veicoli elettrici, Ferrari (+0,82%), Tim (+0,68%), Cnh (+0,78%), Saipem (+0,77%) e Tim (+0,68%). Segno meno per Mfe A (-0,34%) ed Mfe B (-1,5%) in attesa di conoscere il testamento di Silvio Berlusconi. (ANSA).