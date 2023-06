Borsa: l'Europa tiene dopo Lagarde, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo la prima parte dell'intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde, al Forum dell'istituto centrale a Sintra, in Portogallo.

La Borsa di Parigi sale infatti dello 0,2%, con Francoforte piatta e Londra in aumento dello 0,1%. Di qualche frazione più tonica Piazza Affari, che cresce dello 0,3% con l'indice Ftse Mib dopo i dati Istat di giugno sugli indici di fiducia di consumatori e imprese.

In Piazza Affari bene Unicredit e Poste che salgono di un punto percentuale e mezzo, attorno alla parità ma nervosa Tim, in calo dell'1,7% Diasorin. Lo spread Btp-Bund tiene a 164 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,96%. Calmo sui 32 euro al Megawattora il prezzo del gas, piatto il rublo contro il dollaro e l'euro. (ANSA).