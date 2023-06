Borsa: Europa verso la parità, bene New York, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Si avvicinano alla parità le principali borse europee sulla scia del Dow Jones (+0,2%) e del Nasdaq (+0,6%) a New York. Allunga il passo Madrid (+0,52%), è invariata Milano, seguono a ruota Parigi (-0,05%), Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,2%). Digerita la conferma di nuovi rialzi dei tassi da parte della presidente della Bce Christine Lagarde, nelle sale operative guardano ai dati Usa, con il rialzo oltre delle concessioni edilizie in maggio (+5,6%), degli ordini di beni durevoli (+0,6%), dell'indice composito (+1,7%) e della fiducia dei consumatori (109,7 punti). In linea con le previsioni i prezzi delle case (+3,1%), mentre è calato meno del previsto l'indice della Fed di Richmond (-7 punti). In arrivo quello di Dallas e le anticipazioni sulle scorte settimanali di greggio, che scivola sotto i 69 dollari al barile (Wti -1,3% a 68,43 dollari).

Deboli i petroliferi Bp (-1,7%), TotalEnergies (-1,65%), Eni (-1,55%) e Shell (-1,1%). Rimbalza Dassault (+1,7%), ancora deboli Leonardo (-0,7%) e Saab (-0,74%) nel comparto della difesa. Giù i semiconduttori con ams-Osram (-3,32%), Aixtron (-2,88%), Infineon (-1,74%%) ed Stm (-1,15%). In campo automobilistico cede Volkswagen (-2,31%), che taglia la produzione di veicoli elettrici. Positivi i bancari Santander (+2,12%), Caixa (+1,65%), Standard Chartered (+1,28%), Bper (+1,13%), Banco Bpm (+1,11%), Unicredit (+0,75%) e Intesa (+0,54%). Cedono invece Natwest (-0,95%) e Bbva (-0,27%).

(ANSA).