Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Borse europee positive nel finale, spinte dal buon andamento dei listini Usa dopo dati macro migliori delle stime, segno di un'economia che resiste. Madrid raddoppia e guadagna oltre l'1%, seguita da Milano (+0,6%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,25%) e Londra (+0,15%). A New York in rialzo sia il Dow Jones (+0,4%), sia il Nasdaq (+0,6%).

Meglio delle stime le concessioni edilizie Usa in maggio (+5,6%), gli ordini di beni durevoli (+0,6%), l'indice composito (+1,7%) e la fiducia dei consumatori (109,7 punti). In linea con le previsioni invece i prezzi delle case (+3,1%), mentre cala meno del previsto l'indice manifatturiero della Fed di Richmond (-7 punti) a differenza di quello dei servizi (-3 punti). Sotto le attese invece quello della Fed di Dallas (3,6 punti).

Riduce il calo il greggio (-0,45% a 69,05 dollari al barile) in attesa delle anticipazioni sulle scorte Usa. Frenano i titoli del settore da Bp (-1,13%) a TotalEnergies (-1,16%), Eni (-1,14%) e Shell (-0,7%). Nel comparto della difesa rimbalza Dassault (+1,9%), gira al rialzo Saab (+0,21%) e appare fiacca Leonardo (-0,25%). Giù i semiconduttori con ams-Osram e Aixtron (-2,7% entrambe), Infineon (-1,45%) ed Stm (-1%). In campo automobilistico cede Volkswagen (-1,87%), che taglia la produzione di veicoli elettrici. Positivi i bancari Santander (+3,57%), Caixa (+2,26%), Commerzbank (+1,92%), Standard Chartered (+1,76%), Bper (+1,62%), Banco Bpm (+1,61%), Intesa (+1,2%), Unicredit (+1,13%) ed Mps (+0,99%). In lieve calo Natwest (-0,22%), poco mossa Mediobanca (+0,09%). (ANSA).