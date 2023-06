Borsa: Europa in lieve calo, future contrastati, Milano -0,15%

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Indici in lieve calo per le principali borse europee, da Francoforte (-0,27%) a Parigi (-0,25%), Londra (-0,2%) e Milano (-0,15%), mentre Madrid (+0,25%) si muove in controtendenza. Contrastati i future Usa.

Non pesa la conferma di nuovi rialzi dei tassi da parte della presidente della Bce Christine Lagarde al forum di Sintra (Portogallo). Navigano a vista gli investitori dopo la crescita delle concessioni edilizie in maggio sono attesi gli ordini di beni durevoli, i prezzi delle case, l'indice composito, la fiducia dei consumatori, gli indici manifatturiero e dei servizi della Fed di Richmond e del terziario della Fed di Dallas e le anticipazioni sulle scorte settimanali di greggio.

Scivola il greggio (Wti -1,82% a 68,12 dollari al barile), per effetto del rallentamento economico in Cina e in vista dei primi dati Usa, tiene l'oro (+0,23% a 1.927,9 dollari l'oncia) e sale il gas naturale (+0,9% a 32,27 euro al MWh). Sul fronte dei cambi il dollaro si indebolisce a 0,91 euro, 0,78 sterline e 7,2 yuan. Stabile a 143,45 yen e forte invece a 85,12 rubli. Si assesta sui 164 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto al 3,947% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,3%.

Deboli i petroliferi TotalEnergies (-1,48%), Bp (-1,43%), Shell (-1,16%) ed Eni (-0,99%). Cedono i produttori di semiconduttori Aixtron (-2,88%), Be (-2,46%), Infineon (-2,27%) ed Stm (-1,11%) e gli automobilistici Volkswagen (-2,51%), che taglia la produzione di veicoli elettrici per mancanza di vendite, Mercedes (-0,82%) e Stellantis (-0,42%), a differenza di Renault (+0,63%). Positivi i bancari Caixa (+1,85%), Sanrtander (+1,.51%), Standard Chartered (+1,12%), Banco Bpm (+0,55%), Unicredit e Bper (+0,45% entrambe), tiene Intesa (+0,24%), cedono Natwest (-1,25%) e Bbva (-0,77%). (ANSA).