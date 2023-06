Borsa: bene la Cina dopo intervento di Pechino sullo Yuan

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Mercati azionari dell'area cinese tonici dopo che l'intervento sullo Yuan, con la Banca popolare che ha fissato un tasso medio più alto del previsto per il secondo giorno consecutivo sul dollaro, un segnale che indica come Pechino voglia sostenere la sua moneta.

Hong Kong verso la chiusura sale infatti di due punti percentuali, con Shanghai in rialzo dell'1,3% e Shenzhen dell'1,2%. Più cauti gli altri listini asiatici e del Pacifico, con Tokyo in calo di mezzo punto percentuale, la Borsa di Seul piatta e Sidney in aumento dello 0,5%.

In leggero rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei.

