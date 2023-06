Bankitalia: i 10 governatori dal 1928 ad oggi

La carica di governatore per la Banca d'Italia è stata istituita nel 1928. Partendo da Bonaldo Stringher sono dieci i governatori che hanno guidato l'istituto di via Nazionale fino ad Ignazio Visco che scade il prossimo 31 ottobre, con personalità che hanno poi ricoperto altri incarichi, come Guido Carli, Carlo Azeglio Ciampi e Mario Draghi Eccoli: 1928 - 1930: Bonaldo Stringher 1931 - 1944: Vincenzo Azzolini 1945 - 1948: Luigi Einaudi 1948 - 1960: Donato Menichella 1960 - 1975: Guido Carli 1975 - 1979: Paolo Baffi 1979 - 1993: Carlo Azeglio Ciampi 1993 - 2005: Antonio Fazio 2006 - 2011: Mario Draghi 2011 - 2023: Ignazio Visco.