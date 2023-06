Air Liquid e Iveco, primo rifornimento europeo idrogeno camion

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Con l'apertura della stazione di rifornimento di idrogeno ad alta pressione di Air Liquide a Fos-sur-Mer (Marsiglia) e la disponibilità di Iveco Group a consegnare camion a idrogeno dalla fine del 2023, le due aziende stanno aprendo la strada alla mobilità a lungo raggio a idrogeno in Europa, in linea col memorandum firmato nel dicembre 2021.

L'accordo mira a promuovere l'idrogeno come fattore abilitante cruciale per la transizione energetica nei trasporti sfruttando l'esperienza di Air Liquide lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione e stoccaggio alla distribuzione, e il know-how di Iveco, il marchio di veicoli commerciali di Iveco Group, pioniere per i veicoli con carburanti alternativi.

Gli ospiti dell'inaugurazione, avvenuta ieri, hanno visitato la stazione ad alta pressione e di grande capacità (1 tonnellata al giorno), alimentata con idrogeno a basse emissioni di carbonio tramite condutture, e visto un prototipo di camion pesante Iveco a celle a combustibile. Questa soluzione per il trasporto a lungo raggio permette tempi di rifornimento rapidi a una pressione di 700 bar.

"Per incoraggiare l'uso diffuso dell'idrogeno - ha commentato Erwin Penfornis, vicepresidente Hydrogen Energy World Business Line di Air Liquide - dobbiamo creare collettivamente le condizioni affinché il settore possa prosperare". "La nostra strategia per una mobilità sempre più sostenibile - ha aggiunto Gerrit Marx, ceo di Iveco Group - si basa su un approccio tecnologicamente neutrale e la mobilità a idrogeno è un tassello fondamentale su questo percorso".

La stazione di Fos-sur-Mer fa parte del progetto HyAmmed (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologique et Durable) supportato da finanziamenti francesi. La nuova stazione è anche parte di H2Haul, il progetto europeo cofinanziato dalla Clean Hydrogen Partnership. Air Liquide e Iveco sono stati tra i primi partner di H2Haul dal lancio nel 2019. Una seconda stazione ad alta capacità (700 bar, 2 tonnellate al giorno) per i veicoli pesanti sarà installata a Salon-de-Provence per rifornire una flotta potenziale di 50 camion Iveco a idrogeno dal 2025 nell'ambito del progetto R'Hyse. (ANSA).