Wartsila: nuova riunione, nuovo nulla di fatto

(ANSA) - TRIESTE, 26 GIU - Wartsila ferma sulle proprie posizioni con la richiesta di far partire gli ammortizzatori sociali, disposta ad prorogare di un mese (da settembre alla fine di ottobre prossimo) l'accordo del novembre scorso. Una posizione che viene giudicata dal Governo, dalla Regione Fvg, da Confindustria e dai sindacati intransigente e che per questo ha fatto chiudere l'incontro al Tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy con un nulla di fatto dopo circa otto ore.

Secondo quanto si apprende, Governo, Regione, Confindustria e sindacati non sono contrari a discutere di ammortizzatori sociali ma soltanto se coniugati a un percorso di reindustrializzazione dell'impianto.

Le due posizioni sono dunque rimaste distanti e l'incontro si è chiuso senza una intesa. (ANSA).