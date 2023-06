Scocchia, 'spero che aumento del costo del denaro sia graduale'

(ANSA) - TRIESTE, 26 GIU - "L'inflazione rimane alta ed è un fattore di allerta; gli ultimi dati parlano di +11,2 per cento di inflazione sul carrello della spesa e le famiglie sentono questo incremento". Si auspica che "l'atteggiamento della Bce non sia troppo duro, ma che l'ulteriore aumento del costo del denaro sia graduale, perché tutto possiamo permetterci tranne un incremento tale da frenare famiglie e aziende".

Lo ha detto all'ANSA l'a.d. di illycaffè, Cristina Scocchia, rispondendo a una domanda sull'inflazione.

"Detto questo, sono ottimista: nonostante si parlasse di un'Italia in forte rallentamento, la Banca d'Italia ci dice che chiuderemo il 2023 con +1,3%, molto positivo - ha proseguito - Abbiamo chiuso il primo trimestre con +0,6 e per la prima volta abbiamo fatto meglio degli altri: i cugini francesi si sono fermati a +0,3, i tedeschi -0,2 e quindi su due trimestri negativi sono tecnicamente in recessione. L'Italia sta dando segni di vitalità. A maggio l'inflazione è scesa, ai livelli di marzo, al 7,6%. Rimane preoccupante quell'11,2% ma i segnali sono incoraggianti, più luci che ombre". (ANSA).