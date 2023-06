Portavoce Ue, 'Mes alza protezione cittadini eurozona'

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - "Abbiamo a disposizione un'ampia gamma di strumenti per affrontare qualsiasi problema di stabilità finanziaria. La ratifica del trattato Mes modificato aggiungerebbe un ulteriore livello di protezione per i cittadini dell'area dell'euro e migliorerebbe la resilienza complessiva dell'Europa. Questo era lo spirito della riforma del MeS, firmata nel 2021 da tutti i membri dell'Eurogruppo". Lo afferma un portavoce della Commissione Ue interpellato sul dibattito di questi giorni in Italia sulla ratifica della riforma del fondo salva-Stati. "È chiaro che la decisione finale sulla questione spetta al Parlamento italiano", aggiunge. (ANSA).