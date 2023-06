Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in lieve calo a 162 punti

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Apertura in lieve calo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 162 punti, contro i 162,2 segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,97% contro gli 0,5 puinti in più di quello quello tedesco al 2,357% (ANSA).