Il rublo resta debole sul dollaro e sull'euro, Mosca -1%

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Il rublo resta debole sul dollaro, dove è tornato ai valori del primo aprile 2022 ma al di sotto il tonfo fatto nei giorni precedenti quando la Russia aveva invaso l' Ucraina, e sull'euro. La moneta unica è in rialzo dell'1,97% a 92,9 rubli mentre il dollaro guadagna l'1,08% a 84,5. Ci vogliono cioè 84,5 rubli per un dollaro mentre stamattina in avvio il cambio con la moneta verde ha superato soglia 85 (+3%) in scia alle tensioni legate al fallito colpo di Stato della brigata Wagner.

In calo anche la Borsa di Mosca: l'indice Moex cede l'1,1 per cento. (ANSA).